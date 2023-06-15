南亞幫操控販毒集團被瓦解　9男女被捕包括假難民

執法部門於昨日(14日)採取打擊黑社會及有組織犯罪集團的非法活動行動，以涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」及「藏有攻擊性武器」等罪名，拘捕7男2女（22至41歲）。行動中，檢獲約2.56公斤懷疑大麻花、0.68克懷疑海洛英、伸縮棍、14萬港元現金、24部手機及扣查4輛、約值77萬港元的私家車。

執法人員表示，被瓦解的販毒集團由南亞幫操控，販毒模式是將車輛停泊於價錢相宜的公共停車場，以便作為流動毒品儲存倉，除分銷毒品給拆家外，還於熱門遊客區以零售方式賣給買家。昨晚突擊搜查荔枝角、上水及慈雲山的多個目標地點，包括一個露天停車場及多個住宅單位，拘捕7名巴基斯坦漢、1名印度女子及1名本地中國籍女子，其中2名巴漢為集團首腦。

被捕的8名巴基斯坦及印度男女，其中2人為持「行街紙」的假難民，6人則持香港身份證，疑犯扮演不同的角色，包括睇水、借名租用車輛等。販毒集團運作約1年，起出的伸縮棍藏於一輛私家車車尾箱內，暫時未有證據顯示該集團與黑社會有緊密聯繫，檢獲的毒品供應本地市場。