開戶借貸扮被盜用身份「賴帳」　主腦等19人被捕　涉清洗1億黑錢

為打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，執法部門於昨日(14日)展開行動，搗破一個由黑社會操控的貸款騙案及洗黑錢集團，連主腦在內一共拘捕19人，估計該集團在本地活躍近8個月，期間清洗約1億港元黑錢。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

執法部門近日發現，有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口，然後向銀行借取貸款及透支戶口，從而獲得金錢利益。相關人士在今年4月至5月陸續報案，聲稱有關貸款申請並非由本人操作，而且從來無開設涉事戶口，試圖誤導執法人員及使銀行取消其債務，涉及貸款金額達310萬港元，當中最大筆的貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請，涉款約77萬港元。

人員經情報分析及深入調查後，相信該5人是貸款騙案集團的骨幹成員，他們在去年9月至今年3月開設帳戶，過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料，但上載的身份證及自拍照均屬真實，顯然對開戶知情。各人待個人貸款額耗盡後，便會利用報案程序「假裝不知」，企圖逃避債務。

調查顯示，有關款項會流入29個由黑社會操縱的傀儡戶口，而該些戶口亦懷疑清洗大量來歷不明的黑錢，涉款達1億港元。而進一步調查亦發現，5名骨幹與集團主腦相識，並透過其他銀行戶口與主腦有往來。

執法部門掌握足夠證據後，昨日突擊搜查涉案骨幹成員和傀儡戶口持有人的住所，檢獲大量手機、銀行卡及文件，並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢拘捕15男4女（22至57歲）。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦，當中部分人有黑社會背景，現正被扣留調查。