首季1779人被呈報吸毒　按年升18%　841人涉毒案落網

禁毒常務委員會在今日(15日)的會議備悉了藥物濫用資料中央檔案室2023年首季的統計數字及相關的毒品統計數字。根據數字，今年首季被呈報的整體吸毒人數為1,779人，較去年期升近18%，禁常會認為相關數字可能受去年疫情影響，將密切留意今年其餘季度的情況變化，同時繼續推展禁毒工作。

今年首季被呈報的整體吸毒人數為1,779人，21歲以下青少年被呈報吸毒的有205人。毒品種類方面，最常被吸食的3類毒品依次為海洛英、可卡因和甲基安非他明(俗稱「冰毒」)，而21歲以下青少年最常吸食的3類依次為可卡因、大麻和氯胺酮(俗稱「K仔」)。禁常會留意到可卡因在今年首季繼續超越「冰毒」，成為最常被吸食的危害精神毒品，與去年全年的情況相同。其中，在21歲以下被呈報的青少年吸毒者中，吸食可卡因者佔51%，情況值得關注。因干犯毒品罪行而被捕的人士當中，若以毒品種類劃分，牽涉可卡因的為數最多。

執法方面，今年首季有841人因涉及毒品罪行被捕，當中91人為21歲以下青少年。在今年首季審結而涉及毒品罪行的法院案件中，定罪率高近9成；如只計及因販毒而被檢控的21歲以下青少年，定罪率更超過9成。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，半數刑期達5年以上，最長的刑期接近25年。