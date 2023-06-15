政府擬推地積比轉移先導計劃　以加大私人巿場參與油旺重建誘因

為了鼓勵私人市場參與油麻地及旺角重建，政府向城規會提交文件，指計劃推行地積比轉移先導計劃，將成立機制容許發展商向城規會申請，在同一個分區計劃大綱草圖內，將某一地盤的地積比率轉移至另一地盤，而接收地積比的地盤，最多可較原來地積比增加3成，冀藉此提升重建規模及加大發展潛力。城規會將於明天(16日)開會討論相關議程。

根據規劃署向城規會提交的文件指，市建局2021年完成的油旺地區研究，在3,350幢現有大廈中發現，有超過800幢被界定為無重建潛力，原因包括地積比不足，或已超出可建的上限，當局認為需要建立一個地積比轉移機制，作為規劃重建的新工具，以加大重建誘因，以達致促進區內重建及規劃工作。

文件中舉例指，比如一些面積較細、重建潛力較低的地盤，如單幢舊樓、具保育價值的舊建築或有可能改建為公共休憩空間等的地盤，可視為「送出地盤」，而「接收地盤」一般為面積較大，獲轉移地積比率後，適合作更高密度發展的地盤，但兩個地盤合計的總樓面，在轉移後須確保維持不變。

文件又表示，「送出地盤」與「接收地盤」不一定要相連或同一土地用途，而「接收地盤」最多只有兩個，如有合理理由，「接收地盤」建築物的高度限制有機會獲放寬，當局亦容許地積比率轉移時，住宅及非住宅地積比可互換。當局期望，透過此機制可以促進舊區的重新規劃，加大地積比的地盤亦可為社區提供額外設施，如休憩用地、政府機構以及公共社區設施等，為原有社區帶來裨益。