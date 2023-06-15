紅雨滂沱接訂單　水氹圍困外賣仔　網民笑指「水上電單車」

澳門每逢大雨均挑戰排澇系統，而當地昨日(14日)晚上發出紅色暴雨警告信號，傾盆大雨加上道路水浸，竟淋不熄一名外賣仔對工作的熱誠。事緣網上今日(15日)凌晨起流傳一段影片，只見一名外賣員隻身在水浸至腳踝以上的街道，遂拍片記錄自己情況，並表示「搞唔掂喎，去唔到前面攞餐喎」，眾網民紛紛笑指「水上電單車」。

從片段所見，當時滂沱大雨，在一處道路出現猶如小型湖泊般的水氹，錄片外賣仔疑較早前接到外賣訂單，遂趕往疑似位於氹仔地堡街的日式料理餐廳取餐。不過由於身處在水氹正中央，水浸位置更高於腳踝，對於自己情況一度語塞「哇...我...」，其後又稱「喂搞唔掂喎，去...去唔到前面攞餐喎」，影片最後以一句粗口作結「X你個街」。

不少網民對該外賣仔情況表示「陰功」，對於如此大雨情況下仍叫外賣的客人，網民們均表示不能理解，並向外賣仔致以敬意「外賣員真係好值得尊重」，直言「拿個餐一陣連車都浸壞真係得不償失」，亦有人表示「咁大雨仲開工？錢搵唔晒！命仔得一條！」不過，眾人卻又忍俊不禁，紛紛笑道「我真係忍唔住想笑」，形容指「你的外賣訂單正在水上」、「水上電單車」。