未來9日續落雨　明後狂風雷暴　父親節端午節有雷雨

下周三(21日)便是廿四節氣中的「夏至」，代表盛夏到來，會多雷陣雨，亦是一年中白晝最長而黑夜最短的時間，但並非一年中最熱的日子，而天文台由6月起，已先後發出5次黃色暴雨警告信號。不過落雨的日子似乎仍未停，天文台預測明日(16日)起，將連落9日雨，適逢下周日(18日)及下周四(22日)分別是父親節及端午節，該兩天最高氣溫均為攝氏32度，市民外出慶祝記得帶把遮傍身喇！

天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日在廣東沿岸及南海北部徘徊，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周初移入內陸，同時華南沿岸受西南氣流影響，該區天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明起一直大致多雲兼有雨，明後兩日(16至17日)氣溫介乎攝氏26至31度，有幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。下周日(18日)為父親節，雖然當日依然有幾陣驟雨，兼初時局部地區有雷暴，但日間短暫時間有陽光。隨後3天(19至21日)同樣多雲有雨、日間部分時間有陽光，最高氣溫會上升至攝氏33度。翌日(22日)便是端午節，預測當日起連續2天局部地區有雷暴。