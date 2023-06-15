涉銷售入信機時合謀定價　三公司賠款與競委會和解

三間業務實體在香港銷售入信機時，涉嫌參與合謀行為，違反《競爭條例》，早前被競爭事務委員會調查起訴。至前年年尾，競委會與相關業務實體共同申請，在雙方同意下解決這宗訴訟，而審裁處於昨日(14日)發出有關命令，分別需支付罰款139.9萬港元、337.2萬港元及80.8萬港元，並須支付競委會的調查費用及訟費，競委會今日(15日)表示歡迎相關命令，並指該案屬首宗調查階段已提供合作，及首宗《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》全面和解的案件。

涉事的業務實體分別為「Neopost」，即「Quadient Technologies Hong Kong Limited」(前稱Neopost Hong Kong Limited)與「Quadient International Supply Limited」(前稱Neopost International Supply Limited)；凸版資訊(香港)有限公司；以及「Smartech Business Systems (Hong Kong) Limited」。

上述業務實體承認於2018年4月至2019年1月期間，在香港銷售Neopost品牌入信機時合謀定價、瓜分市場及圍標，違反了《競爭條例》下的「第一行為守則」，並願意承擔法律責任。同時，作為與競委會合作的一部分，該三間業務實體全部同意加強遵守競爭法規。涉案公司提供合作，以取得競委會向審裁處建議的合作扣減率，並同意不追究牽涉入該違法行為的公司僱員。