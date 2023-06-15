三人同坐綿羊仔　兩個大人一細路　無戴頭盔抽件貨

駕駛電單車應佩戴認可的安全頭盔，且不可運載多於1名乘客，有市民昨日(14日)於網上分享在屯門興才街，目睹一輛電單車上除一名女子駕駛者外，另有一名男子坐在身後，惟定睛一看，竟有一名小童夾在兩名大人之間，且三人均沒有佩戴頭盔，而後座男子左手甚至抽住一大袋物品，疑似剛剛掃完貨歸家。一眾網民均表示仿似置身10年前的內地。

從影片所見，該輛電單車相信從青雲路轉入興才街，其後輕鬆轉彎避過一輛藍色私家車後，以穩定速度攀坡再轉入楊青路。發貼者在文中稱「我係咪去咗大陸」，並配以數個驚訝表情，而網民亦笑言「幻覺嚟啫」、「一家人齊齊整整...」另有人則呼籲目擊者應報案處理。

根據運輸署，駕駛電單車時，你和你的乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊，而安全頭盔必須尺碼合適。除非電單車附有側車，否則不可以運載超過一名乘客。而電單車後座不能運載8歲以下的乘客，除非該乘客是在側車固定座位上運載，則作別論。此外，電單車載貨應確保不會超過最高車輛總重500公斤，並確保貨物穩固地繫於車上，而沒有鬆散物件/帶子，並沿車輛縱軸線對稱地放置。所載的貨物或儲物箱不應超過該車原廠手柄的闊度，亦不可讓任何貨物觸碰地面。