舞雙刀男火炭工廈唱歌跳舞　保安員「淡定」避一劫

火炭一工廈發生男子持雙刀揮舞事件，東網讀者提供事發時的「天眼」片段，現場在火炭坳背灣街49號協力工業大廈6樓走廊，案發於本周三(14日)下午4時許，片首見一名保安員步至電梯大堂位置時，突然有一名持雙刀的男子在其背後出現，他原地持刀向上下揮舞，並狀似興高采烈地唱歌及跳舞，保安員似無理會舞刀男在其背後的危機，並曾兩度回頭一看，其後推開防煙門「淡定」離開，舞刀男見「驅趕」保安員成功後，亦自行返回單位內，片段到此為止。

東網讀者指，涉事男子為上址一名租客，事發後已即時向管理公司反映要求報案，他指獲回覆指執法人員到場亦「做唔到啲乜」，故不會報案外，亦不建議其報案，以免招至報復。讀者擔心日後自身及同事的安全，遂自行報案。執法人員到場經初步調查，指舞刀男疑神智不正常及醉酒，把他送院檢驗。讀者續指不滿管理公司處事方法，以及業主立案法團並無向大廈所有業戶公布相關案件。

執法部門指當日接獲報案，人員到場並無發現有人持有武器，發現涉案男子身有酒氣，故召救護車把他送院檢驗，案件列「發現懷疑精神失常人士」。