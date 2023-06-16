歐洲議會通過涉港決議　駐港公署斥為反中亂港分子撐腰張目

歐洲議會周四（15日）中午以483票贊成，9票反對，大比數通過一項涉港決議，促請香港政府立即無條件釋放壹傳媒黎智英，及其他因《港區國安法》被定罪或羈押的民主派人士，並撤銷所有控罪，亦再次呼籲歐盟理事會制裁特首李家超等被指遏制香港人權的香港及內地官員。

外交部駐港特派員公署發言人同日回應此事時說，針對歐洲議會通過所謂涉港決議，公然為黎智英等反中亂港分子撐腰張目，叫囂對中國中央政府和香港特區官員進行制裁，粗暴干涉香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法原則和國際關係基本準則，公署表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。發言人又指，香港是法治社會，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權，正告歐洲議會政客認清形勢，立即停止包庇美化違法犯罪分子的徒勞之舉，放棄以港遏華、不自量力的癡心妄想。

港府回應則指，香港特區履行維護國家安全的責任，天經地義、光明正大、理直氣壯。歐洲政客為政治目的和利益，罔顧事實，抹黑《港區國安法》，抹黑和歪曲香港的實際情況，特區政府強烈不滿及嚴厲譴責。