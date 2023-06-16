藥物輸注儀器若阻塞50分鐘後才發警報　專科醫生指屬相當長時間

沙田威爾斯親王醫院一名28周早產嬰兒輸注強心藥物期間，醫護人員發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注歷時約50分鐘，其後嬰兒情況持續惡化離世。深切治療專科醫生李衛全今日(16日)表示，目前未清楚事件發生過程，但一般而言，若早產嬰兒使用強心藥，會按體重計算，同時根據血壓及心跳情況去調校，開始輸注液體時要監測情況，包括血壓、心跳及儀器有否問題。

他表示，為病人輸注藥物程序並不困難，屬簡單程序，通常是預備藥物，駁入喉管並開啟活栓，由一名護士已可處理，毋須資深醫護，深切治療部每位病人會有一名護士專門負責。至於警報系統的設計，要視乎輸注藥物的速度及達到的壓力水平響起，若喉管阻塞藥物流動，尤其是強心藥，輸注儀器在50分鐘後才發出警報，屬相當長時間。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦表示，儀器在事發後相隔50分鐘才發出警報，情況不理想，當局應檢視相關醫療儀器的運作，同時要了解當時醫護人員有無進行檢查，包括核實是否有開啟活栓。近年護士流失率高，空缺率有10%，病房工作人手緊張，但護士面對病人仍應做足程序，小心處理，不能分心，而非將所有事故歸咎於人手不足。