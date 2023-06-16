海關與漁護署反走私瀕危物種　檢逾5噸乾魚翅及星龜拘14人

因應疫情緩和，客運人流上升及經濟活動復甦，今年年初，香港海關檢獲走私瀕危物種的案件亦有上升趨勢。海關與漁農自然護理署於今年5月展開為期一個月、代號「牧羊者」的聯合執法行動，在機場及港口、陸路、鐵路管制站加強打擊瀕危物種走私活動，共偵破24案件，共拘捕14人，檢獲約5.3噸懷疑瀕危物種，估計市值約2200萬港元。

其中以旅客渠道走私案有13宗、涉及10公斤瀕危物種，包括花旗參、活龜及蘭花。而在貨運渠道走私案則佔11宗，涉及5200公斤瀕危物種，包括花旗參、乾海馬及魚翅等。其中一宗案件，由澳門抵港的40呎長貨櫃裏，載有逾5噸懷疑瀕危物種魚翅，市值2100萬港元。

除了大型案件，海關於5月25日一件由馬來西抵港、速遞雜物貨物中，檢獲4隻星龜，約值3.6萬港元。

漁護署指出，檢獲的魚翅包括受管制的長尾鯊魚翅及不受管制的鯊魚物種，而檢獲的4隻受管制的星龜，包括2隻印度星龜及2隻緬甸星龜。

另外，海關指出2019年海關在各口岸截獲659宗瀕危物種的案件，其後在2020至2022年，整體數字明顯向下，數目維持約300宗，相信因出入境人流受疫情所限而減少。隨着疫情緩和及通關，今年首5個月，海關緝獲案件有112案，佔去年案件逾6成。而貨運方面，有關案件數目未有如客貨方面有明顯升跌，海關在重大案件中分析，發現2019及2020年以海運為主，至2021及2022年則集中空運為主，主要涉及受管制木材及乾魚翅等。