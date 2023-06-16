「大會堂樂萃」系列　孫圉中提琴演奏會7.31舉行

康樂及文化事務署的「大會堂樂萃」系列邀得中提琴家孫圉於7月31日（星期一）舉行演奏會，以其超卓的演奏技巧，演繹多首著名作曲家特意為中提琴而創作的作品，讓觀眾領略中提琴的獨特個性和迷人音色。

是次演奏會的選曲涵蓋不同音樂時期的作品，更全面地呈現中提琴的特質及其在西方音樂歷史的重要地位。演奏會先從巴羅克時期出發，以「古典音樂之父」巴赫的古提琴與鋼琴奏鳴曲，BWV 1028揭開序幕。接着帶來浪漫時期作曲家舒曼的《童話故事》，作品113

，以及帕格尼尼的中提琴奏鳴曲，MS 70。下半場孫圉則演奏近代作曲家兼中提琴家亨德密特的中提琴奏鳴曲，作品三十一之第四首和中提琴與鋼琴奏鳴曲，作品11之第4首，為這趟中提琴音樂之旅劃上圓滿句號。

孫圉現為瑞士蘇黎世音樂廳管弦樂團中提琴首席，並曾經在萊比錫布業大廳管弦樂團、巴塞爾交響樂團及香港管弦樂團擔任中提琴首席。孫圉畢業於上海音樂學院，之後到歐洲深造，期間在柏林愛樂樂團擔任客席中提琴手，並隨團到歐洲多地演出，之後曾於巴伐利亞電台交響樂團擔任中提琴手。作為獨奏家，孫圉曾在德國、意大利、瑞士、韓國和內地舉行室內樂音樂會。