茅坪百載「藤王」遭人斬至「經脈盡斷」　環團促捉拿伐木者

茅坪百年藤王遭人為斬斷至枝離破碎。有環保團體昨日(15日)指，「藤王」遭人為斬斷，懷疑被人有目標性地鋸開，主幹伸延枝幹幾乎全部均被切斷，出現逾10多處的切口，形容為它已「經脈盡斷」。有樹木專家相信，應該有人把該植物的主枝位置斬掉，令樹葉與主幹分開，無法有效進行光合作用，最終或會枯死。

環保團體綠惜地球昨日在社交平台表示，本周三(14日)下午有網上短片顯示，茅坪「藤王」受到人為鋸斷。該團體到場觀察，懷疑該植物受到有目的性地鋸斷，主幹伸延枝幹幾乎全部被切斷，超過10多處切口。團體形容已經脈盡斷，但仍不清楚斬樹的動機。團體補充，該植物位於馬鞍山郊野公園的界邊，因它的攀援枝條可伸延至不見盡頭，加上莖粗壯並扭旋，體型壯觀，不少港人前往該處「打卡」，也受不少行山者歡迎。

團體也指，「藤王」品種名字為「榼藤」，屬含羞草科植物一類，獲列入《香港稀有及珍貴植物》名冊之內。對於「藤王」被狠下毒手，該團體感到非常痛心，譴責行兇者可恥行為，破壞珍貴植物及港人喜愛的郊野地標。因為鋸伐規模不小，該團體呼籲曾經見過可疑人士的行山者提供線索，又敦促港府速查原因及捉拿伐木者。

有樹木專家指，該植物的主枝差不多全部也被斬斷，令葉幹分開，從而無法有效透過樹蔭進行光合作用，更不能吸引養分，最終更有可能枯死，又推算遭受斬斷的植物已超過100歲。該專家又認為，縱使其主幹有機會發芽以延續生命，但因枝葉不足，令不少根部枯逝，就算可生長，體積也不會太大。

漁農自然護理署表示，該署於本周三(14日)接獲報告指馬鞍山郊野公園內有藤木懷疑被非法砍伐，遂派員到場視察及調查，其間發現馬鞍山郊野公園內1棵藤木的部分枝幹最近曾遭切割，惟現場並無發現涉案者。署方指已於該處竪立警告牌，並會加強巡邏有關地點及繼續調查有關個案，如有需要會尋求相關部門協助。署方呼籲市民愛護樹木，切勿砍伐或破壞樹木。如發現懷疑非法砍伐樹木的情況，可向該署舉報。