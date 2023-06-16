曹貴子涉串謀康宏前執董詐騙脫罪　律政司提上訴遭駁回

上市公司康宏環球控股有限公司（前稱康宏金融控股有限公司）前董事曹貴子，涉嫌串謀康宏環球兩名前執行董事陳麗兒及陳毅凱，詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，3人同被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。區院法官於2020年裁定他們兩罪均罪名不成立。不過律政司就串謀詐騙罪的無罪裁決，向上訴庭提出案件呈述上訴，上訴庭經開庭處理其申請後，今（16日）頒下判詞，駁回律政司的申請，並認為原審法官裁決並非有悖常理。

3名答辯人為曹貴子（57歲）、時任康宏財務總監陳麗兒（48歲）及時任董事陳毅凱（53歲）。控罪指，他們涉於2016年4月至2017年12月期間，串謀詐騙聯交所、康宏控股及其董事局、股東等，隱瞞康宏控股的附屬公司康宏財務，收購信盈國際投資有限公司屬一宗關連交易，及致使有關交易無遵守《聯交所證券上市規則》，令康宏財務承受經濟損失或風險，並使康宏控股的股東及潛在投資者承受風險，及使聯交所不能履行其公共責任。

案件編號：CACC 286/2021