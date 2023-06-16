教育局推出學校培訓資源套　列舉教師不當行為個案

教育局昨日(15日)推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，希望為學校提供培訓材料，以進行有關「教師專業價值觀和操守」的校本專業發展課程或活動。當中有發放培訓指引和列舉4個不當個案等，例如：教師呼籲學生抵制某些餐廳、在派對房間不當行為、無分辨資訊真偽及「改花名」。

個案一方面，周老師在社交網頁發表粗言穢語，批評茶餐廳的質素就如同老闆陳先生的素質一樣低劣 ，他指「絕不幫襯」，並呼籲學生抵制某些餐廳。周老師的貼文一出，即時獲得眾多學生及朋友的留言支持。局方認為，教師應當以身作則，謹言慎行，不應在社交媒體上發表偏激、含不雅或粗鄙用語，以及具煽動性及強烈仇恨的言論，向學生灌輸錯誤的價值觀，損害教師的專業形象。

個案二方面，在派對房間遊戲時，有學生提議包括張老師在內的各人分組進行計分賽，項目包括：「你傳我傳」(以不同身體部位傳送物件)、「坐爆氣球」(坐爆放於他人腿上的氣球)等，輸了便需接受大懲罰。比賽時，張老師與學生們也非常投入。眾人大聲叫喊，情緒高漲，互相碰撞，直至分出勝負為止。其後，某組成為了大輸家，在該組組員接受懲罰時，其他同學則紛紛舉機拍下他們的醜態，眾人哄堂大笑。局方指，教師須時刻自我警惕，提高師生相處的敏感度，尊重師生角色與身份，透過恰當的師生互動方式或活動，與學生建立合宜的師生關係，結伴同行。

教育界議員朱國強接受東網查詢時表示，老師若私底下約學生參與非學習活動的話，有機會令人懷疑，認為師生間的活動應受學校規管。他引用《教師專業操守指引》指出：「教師不應在未獲校方批准及通知家長前為學生安排校外活動。」他認為，師生參與的活動，應由校方發出通告通知，也對學生較佳。他又指，若1位教師帶領一班學生參與活動時，萬一該位教師遇到身體不適，則難以處理。