47人初選案　鄭達鴻續作供　稱不認同無差別否決財政預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（16日）在西九龍法院（暫代高院）續審，其中16名不認罪受審的被告，早前裁定表面證供成立。當中獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供。鄭表明就算政府無回應五大訴求，也不認同無差別否決財政預算案，如果公民黨選擇否決，而他改變不到黨立場，最壞情況是退黨。

庭上播放2020年3月25日公民黨初選記招部分片段，片中楊岳橋及譚文豪說，如果港府不回應及落實五大訴求，會否決所有議案、撥款申請等，其中譚更說會持續否決，直至立會解散，特首下台。鄭說，他不同意兩人的說話，強調要視乎實際財政預算案內容，包括政府「派糖」措施及「拋幾多橄欖枝」，平衡社會利益後才決定是否否決議案。

鄭表示，楊岳橋當時表明是代表「公民黨黨團」講話，以他理解，楊代表當屆立會議員說話，未來立會議員的決定應該由當屆議員再決定。法官質疑，這豈不代表楊說的話不過屬空口的承諾、潛在的謊言，鄭同意，坦言這是政治語言。鄭認為，當時的政府是理性的，相信政府會檢視民意、「同民主派傾」，並回應主流民意。即使港府最終沒有回應或落實五大訴求，他當選立會議員後，他也會先檢視議案才斷定是否投反對票。

案件編號：HCCC 69/2022