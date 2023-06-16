南丫海難十年兩家屬上訴求開死因庭　上訴庭半年內作書面裁決

南丫海難發生至今逾10年，死者家屬一直要求召開死因研訊。有死難者家屬於去年6月入稟高院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因聆訊。惟高院最終拒絕其申請，當中有兩名家屬不服裁決，並提出上訴。上訴方指出案件確關乎公眾利益，家屬亦希望可透過死因研訊找出更多真相，研訊亦可就事件給予更多建議。上訴庭最終決定押後作書面裁決，並於半年內頒發。

本案的上訴人分別是梁淑玲及趙炳全，分別是罹難者梁家杰及趙少琼的家屬，在原審時作為申請人之一的徐志盛並不包括在內，答辯人則是死因裁判官。兩名申請人均沒有到庭，只有律師代表，答辯方則對上訴表示中立，並無代表到庭。

上訴方表明，原審法官忽視了案件確涉及公眾利益，家屬希望可以透過死因研訊，就事件查找更多真相，並就相關傳聞釋除疑慮。上訴方指，原審法官並無處理到有關事件的新證據的問題，即包括涉事船隻的結構等問題，該些證據在早前的調查委員會及運房局的內部調查報告均未觸及。上訴方指雖然已就有關海事處與是次悲劇的關係已有相當資料披露，但其他方面，如船公司及有關船員工時長卻鮮有觸及。上訴方指死因研訊可以作出不同的建議，故確有利於公眾利益。上訴庭法官問到，就家屬的民事訴訟是否已全部達成和解，若所有民事訴訟已完結，相關討論可能只會屬學術討論，不能幫助到家屬。上訴方指，據其所知的死者家屬民事索償均已達成和解，但不知是否39名死者的索償訴訟均完結，不過死因研訊確可幫助死者家屬為事件畫上句號。

案件編號：CACV 485/2022