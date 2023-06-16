飛行服務隊引進全球首部訂製訓練器　機長培訓可減少1年

政府飛行服務隊耗資近2.3億港元興建的模擬飛行訓練中心及H175獵豹直升機模擬飛行訓練器於去年尾正式啟用，模擬的不同場境及搜救過程，較原生產地法國的訓練器更為先進，有效提升本地機師的安全及技術水平。

政府飛行服務隊總監胡偉雄指出，最新啟用的H175獵豹直升機模擬飛行訓練器全球首部特別訂製的，具有5個好處，包括提升飛行安全，機師在實體直升機內處理複雜情況；增加可調派機師人手，可以更靈活地編排或更改訓練及考核的時間，從而改善機師人手調派的緊張情況；改善培訓及考核效率，減少無法控制因素，如天氣，對訓練及考核所造成的影響；增加可供行動直升機，藉此騰出行動直升機以執行日常職務；減少行動直升機損耗，由於減少使用行動直升機作訓練及考核從而減少直升機損耗及燃油使用，胡表示，有關訓練器全球有2台，亞洲只有香港有1台，另外1台在法國。他預計，H175獵豹直升機可服役20年，所以有關訓練器的更換言之尚早。

政府飛行服務隊高級機師(直升機標準)廖嘉俊表示，訓練中心及訓練器，分別耗資1.12億及1.16億港元興建，訓練器由西班牙公司在2020年11月成功投標，於2022年11月建成，過程順利。廖指，現時本港有7架H175獵豹直升機服役。訓練器由去年11月啟用至今，已累積2,000小時訓練時數，換言之，直升機騰出了同樣培訓時數。並有50名機師獲發牌照，他續指，訓練器獲民航處發出D級的最高級別認證，除訓練外，亦可作機師考核牌照用途，他又提到，以往培訓1名機長需時7至8年，使用培訓器後，可減少1年。

政府飛行服務隊高級機師(直升機技術支援）秦德祐則續指，H175獵豹直升機模擬飛行訓練器模擬的駕駛艙配置真正的飛機零件，包括多功能顙示屏、飛行控制系統、飛機操縱桿及座位；視覺系統包括10部高解析度投影機及日夜場景模擬等；視象資料庫有高像真度地形、訂制資料庫及立體模型；聲效系統，機師需要頭戴耳機，配合通訊系統及飛機系統提示音，飛機方面有垄氣動力學 、旋翼及輪胎聲音等；環境方面，有雨水及冰雹，他指，訓練器提供的本地實景及搜救過程是獨一無二的，就算派機師到法國實習也未能提供，亦可以提供機師執行處理機件故障的能力，如兩副引擎同時失靈及整架飛機停電等。