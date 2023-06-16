「A0」男藏377段片自瀆最細涉兩歲幼女　今被判監25個月

聲稱從沒戀愛經驗的三旬男子，多番下載兒童色情影片並聲稱用作自瀆。執法人員突擊搜屋，揭發他在電腦內儲存了377段相關影片，部分兒童年僅2歲或以下。涉案男子早前在區院承認1項管有兒童色情物品罪，今(16日)被法官王詩麗判處監25個月，被告亦須接受心理輔導。王官指案情嚴重，且有加刑因素，包括片段中的女童相當年幼、涉及片段數量龐大，部分片段更令人厭惡及惡心。

31歲被告耿栢浩，案發時為連鎖食品店副店長。他被控2020年10月16日，在北角錦屏街80號至118號百福大樓某室管377段兒童色情影像片段。法官引述被告的報告指其性格內向且不擅社交，並沒有朋友平日只留在家中，並透過網上瀏覽色情網頁滿足性慾，被告亦於報告解釋下載片段時不知有此嚴重後果。報告又指沒有證據顯示被告有孌童癖，其重犯機會不高。法官引述辯方求情指被告一直奉公守法且辛勤工作及孝順，但認為均非有效求情因素，認為判刑應具阻嚇作用。法官最終判處被告監禁27個月，但因案件在被告被捕後17個月才被落案起訴，故就延誤減刑兩個月。

案情指，當日執法人員根據線報，到案發單位搜查，期間發現被告電腦內，貯存了兒童色情錄像片段。檢查後，證實電腦內有377段兒童色情影片，當中有3段涉及2歲以下兒童，174段涉及介乎6至9歲的兒童。警誡下被告承認，他是用關鍵詞「幼幼」搜尋並下載涉案錄像片段，僅供他自瀆用，否認參與製作，或曾分享或發布涉案錄像。

案件編號：DCCC 681/2022