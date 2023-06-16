旅發局7月樂聚維港嘉年華　料容納2500觀眾參與

暑假除了外遊，留港的人於下月起數個周六、日晚上亦可到灣仔海濱聽聽歌、欣賞多元化表演。香港旅遊發展局將下月8日起一連五個周六、日共10天，在灣仔臨時海濱花園舉行「樂聚維港嘉年華」。3.2萬平方米的海濱會聚集街頭表演、X-GAME極限運動表演，以及港島首個維港水上音樂會，逾40組中港台三地及海外歌手樂隊會於分別於5大主題共20場表演中獻唱。

旅發局今日(16日)介紹，街頭表演由25支來自本地及海外的表演隊伍組成，每周均有特色主題，例如前澳洲藝術體操冠軍選手會表演送上LED呼啦圈表演；曾在澳洲巡迴演出、以非洲森林大象為藍本的大象藝術裝置更首度在港曝光。該局局亦設立戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地、及日本的越野單車(BMX)與滑板的頂尖好手，包括國家隊滑板選手、年僅14歲的陳燁，以及「香港滑板界一哥」陸俊彥等，展現高難度的動作。最吸眼球的20場維港水上音樂會將分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯」及「電音狂熱」5大主題，而該40組歌手樂隊將包括本地歌手陳慧琳、唱作歌手馮允謙、王菀之，以及新生代音樂人TysonYoshi、吳林峰、LollyTalk；台灣金曲獎候選歌王Hush、創作歌手YELLOW黃宣，表演流行音樂、搖滾樂、電音等音樂風格。

旅發局預料，每場音樂會預料容納2,500名觀眾參與，當中80%為港人，該局亦預留小部分門票予旅客。音樂會將只設企位，亦不會劃位，門票將在6月27日，以及7月17日分兩輪，於旅發局電子平台免費發放。市民即日起可於DiscoverHongKong網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票(每場一套兩張門票)。入場時出示門票上的QRcode作為掃描之用，每個QRCode只限一人使用，只可使用一次。

旅發局總幹事程鼎一表示，門票可以轉讓，屆時憑QR入場，而QR一經使用便作廢，因此呼籲市民不要炒賣，以免無良賣家提供同一QR予多人，「賣畀10個人咁點？」出現買家未能入場的情況。他又說，現場會日按情況設後補位，不過附近馬路將放置水馬，防止有人衝出馬路聽歌。活動舉行期間，灣仔海濱將繼續開放，但當人流達1萬人，便會進行人流管制，防止意外發生。程提到，嘉年華至領籌備費達4,000萬港元，主要用成邀請多個歌手樂隊。另外，旅發局指由7月8日起一個月，每晚8時上演的「幻彩詠香江」會加強燈光效果。而在嘉年華舉行的10天，更會增設水上煙火特效。