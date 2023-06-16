開設職位以配合北都鐵路　議員憂「鑊大到不可想像」

為配合北部都會區鐵路發展，政府提出開設3個首長級編外職位，以及重行調配1個首長級常額職位，及20個有時限非首長級職位以成立北部都會區鐵路辦事處，總涉及開支每年約4,038萬港元。由於人事編制小組不建議財委會進一步討論建議，因此立法會財務委員會今日（16日）直接就議程投票。議員田北辰要求記名投票，最終項目72個議員贊成、2個反對、2個棄權，田北辰指沒有成立鐵路處的情況下，基於港鐵前科，擔心到時「鑊大到不可想像」。

議員田北辰指，自沙中線意外發生後，港鐵至今已發生大大小小的意外，7條訊號系統到現在也未完成，質疑以現時政府編制根本「冇quali（資格）」去處理，而上屆政府早已答應成立獨立的鐵路處，現在又有多個鐵路計劃，如今成立一個北部都會區鐵路辦事處，擔心到時「鑊大到不可想像」。他強調自己很少投反對票，今次也要求記名表決。

出席的77名議員當中，72個議員贊成；2個反對，包括田北辰，及早前表明政府開位建議均會投反對票的狄志遠；2個棄權，包括張欣宇、嚴剛。財委會今額外審批3個公務項目，包括深水埗澤安道南與白田伸延公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程；香港青少年發展聯會旺角青年宿舍的建造工程；翻新及提升離島廢物轉運設施、翻新及改建北大嶼山廢物轉運站。由於三個議程均不獲工務小組建議進一步討論，因此議員直接投票表決，3個工程均得以通過。