房委會恒常化出售租置屋　最平14萬元可上樓　擬設買家睇樓

房屋委員會近年推售租者置其屋計劃回收單位，房委會資助房屋小組委員會今日（16日）開會，正式通過恒常化出售租置計劃，意味着「居屋2023」及日後的綠置居計劃均會有租置回收單位出售，並暫定於今年中接受申請。房委會又指，目前在18.4萬個租置計劃單位中，約有3.2萬個單位，即17%仍未售出，平均售價約為50萬港元，最平可達14萬港元，更加設買家睇樓服務，減少「中伏」。

房委會發言人表示，鑑於租置回收單位在過去兩次的銷售計劃中反應正面，經檢討後決定恒常化出售租置回收單位。房委會又指出，未來出售租置屋單位時，目標買家會定為有綠表資格的人士，以及在「特快公屋編配計劃」下的合資格申請人，並會繼續透過居屋或綠置居銷售計劃出售租置計劃回收單位。假若在居屋或綠置居銷售計劃結束後仍有未售出的租置計劃單位，有關單位會在「特快公屋編配計劃」中出售。

早前曾有購入租置屋單位的新業主「中伏」，發現所購單位與「曱甴屋」為鄰。房委會宣布，房屋署會盡力在可行的情況下，與相關持份者作出安排，協助買家視察在「居屋2023」下出售的租置計劃回收單位。

房委會表示，首批約800個租置回收單位已在「綠置居單位2020/21」下全數售出。第二批約500個租置計劃回收單位在「居屋2022」下出售，售出率約為99%，僅剩6個單位未售出。