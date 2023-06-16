人手不足損接待能力　旅遊業籲培訓本地人才及引入外勞

(右起)黃進達、盧偉國、陸瀚民冀盡快改善旅遊業的人力資源狀況。(楊安如攝)

政府日前公布輸入外勞計劃，惟未有顧及房務員、旅社操作員等旅遊業相關工種，業界憂致接待能力不足，痛失遊客生意。經民聯今日(16日)公布旅行社及酒店業最新調查和5大建議。議員盧偉國相信未來會有更多旅行團和自由行旅客訪港，接待能力不足是目前最大的挑戰，旅行社仍欠超過5000名從業員，服務質素下降，影響遊客來港意欲，使生意流向其他國家和地區。盧敦促政府必須盡快改善人力資源狀況，重新建立接待能力。

旅遊事務委員會主席黃進達向政府提出五大建議，包括為旅遊業推出輸入人力的特別計劃，以補充前線人員、加強本地人手培訓和支援，增加僱員再培訓局與旅遊業相關課程培訓名額，設立獎勵機制，鼓勵更多人入行等。

議員陸瀚民透露酒店業職位空缺逾1萬，主要是前線員工，直接影響到房間服務及供應，陸以「五一黃金週」為例，有酒店的房價飆升至4000至5000元一晚，長此以往令旅客流失，影響香港旅遊業競爭力。

陸補充，建議政府延長「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」首階段資助1年、「旅行社鼓勵計劃」則延長至今年年底，並提升每名遊客的鼓勵金水平至200港元。陸又提出旅遊業數碼轉型可以令業界減少人手依賴，但非所有企業有能力負擔，冀政府提升「先導計劃」的資助上限至50萬元，放寬申請項目上限至5個，及自費比例由50%至10%。陸主張在大灣區的內地城市招募人手，以及協助業界在內地舉行招聘會。

另外，盧認為政府首先輸入工程建築業部分工種，是採取「先易後難」的作法。相信政府考慮到工務工程的承建商管理組織完善，能夠解決輸入勞工之後的實質問題。他續強調人手短缺不止建造行業，政府應該重視其他行業人力不足問題。