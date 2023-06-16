政Whats噏： 黃丹晴拍片示範包糉　「主子」亂入搶鏡頭

「自媒體」睇落簡單，一個人都搞得掂，但其實好講究準備工夫。屯門區議會副主席黃丹晴趁住最後半年任期，拍攝網絡視頻向網民示範如何包鹹肉糉。本來相關材料早已預備，仲分別布下正、側兩個鏡頭，然而拍攝期間還是遇上措手不及嘅事，不禁嗌咗一聲「唔好阻住鏡頭」！到底係邊個咁唔通氣呢？原來係「主子」突然亂入！

喺黃丹晴所服務嘅選區，好多人都知佢係貓奴，而所謂嘅「主子」，其實就係佢飼養嘅家貓。話說對住鏡頭嘅佢左手持糉葉，右手舀餡料嘅時候，冷不防「主子」跳上枱面並趨近餡料。無其他人幫忙之下，佢惟有「喂喂喂...臭臭，NO！」揚聲喝止，然則「主子」置若罔聞，情急之下佢伸手輕按「主子」嘅頭顱，對方先至轉身離開，儘管後來再冇喺鏡頭範圍出現，但就不時傳來「喵、喵」連聲，似乎佢開機拍攝之前，未準備好「罐罐」咁喎。

可能「主子」嘅亂入影響專注力，黃丹晴坦承今次包嘅糉係細咗啲，但猶幸隻糉烚得夠熟，製成品都算放得入口。雖然名為「鹹肉糉」，但佢話送畀長者食，不宜有肥豬肉，加上財力有限，糉餡裏面只得四份一個鹹蛋黃，盡量慳皮咁話。