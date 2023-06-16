外遊錦囊講座座無虛席　入境處提醒自駕遊前後需做足準備

入境處參與一連兩日在會展舉行的國際旅遊展，吸引大批市民到場參觀及出席講座。今日(16日)的主題講座是「外遊小錦囊」，內容提醒港人在外地遇事或意外時的求助方法，出席市民指講座非常有用，即場更派發實用的旅行小禮物，吸引市民爭相領取。

入境事務主任朱凱豪表示，若港人在外地遇上意外，包括遺失證件或交通意外等等，可致電入境處的「協助在外香港居民小組」，電話是1868，除24小時熱線外，還可透過WhatsApp、網上求助表格及網絡數據求助。他特別提醒，港人近年興起在外地自駕遊，在出發前後，均需要注意一定事項，如持有有效的國際車牌、保險、檢查車輛性能及留意當地交通規則，以及了解自己身體狀況等。外交部駐港特派員公署亦有派員，講解領事保護服務，亦提醒市民外遊前，要了解當地的安全性，小心計劃行程。

有出席的市民表示，從前未知悉1868的在外求助電話，幸好以往亦未曾遇事，如今知悉，一旦在外旅遊時，如遇上打劫，遺失金錢證件時必徬徨無助，現知道如何聯絡本港入境處求助，心態上會覺得較為安全。

入境處在現場派發旅行實用小禮物，包括外遊小錦囊提示卡，行李牌及索帶、筆和扇等，吸引出席市民領取。