路政署擬斥逾32億擴建西貢公路　工程需時8年議員憂成國際笑話

運輸對城市發展十分重要。立法會交通事務委員會今日(16日)開會商討匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程，內容包括擴闊匡湖居與白沙灣之間及白沙灣與西貢市之間兩段共長約3.5公里的西貢公路，由現時的雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道等。路政署估計，擬議工程計劃的初步估算費用約為32億890萬港元，並預計約8年內會大致完成有關工程。

議員李世榮指，工程所需8年時間，認為耗時過長，或變為國際笑話。路政署主要工程管理處處長張家亮表示，由於工程規模相當大，較西貢公路第1期擴闊工程長逾1倍，而且工程期間也要保持目前的行車線數量，牽涉繁複運輸改動。旅遊界議員姚柏良指，不少旅行團多在在市區活動是因為非市區路面較不通順，若以旅遊角度出發，他會支持。議員陳恒鑌認為，現時清水灣道幾乎每天交通都擠塞，希望港鐵將軍澳綫可伸延至香港科技大學，鼓勵轉乘泊車。

工程項目包括擴闊長約100米的西貢公路白沙灣段，由現時的雙線不分隔行車道改為四線不分隔行車道；擴闊油麻莆街與福民路之間一段長約400米的普通道，由現時的雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道；改善福民路與惠民路之間共長約600米的普通道和大網仔路為符合現行標準的雙線不分隔行車道；在白沙灣興建一條橫跨西貢公路的行人隧道，並興建升降機；以及進行附屬工程。另外，擬議工程計劃須收回約11,830平方米私人土地，並清理約178,070平方米政府土地。收回和清理土地的費用估計約為3億5,944萬港元，將會在總目701「土地徵用」項下撥款支付。路政署總工程師柯芳華表示，估計工程完成之後，由西貢市到清水灣道的行車需時將會由現時約40分鐘減少至20分鐘。

路政署解釋，目前匡湖居與西貢市之間的西貢公路及普通道於平日及週末的繁忙時段的行車量／容車量比率2介乎1.0至1.2，顯示該路段的行車量已超出其設計容車量。根據相關交通影響評估，交通流量持續增長，預計有關道路將進一步出現擠塞的情況，在2037年平日及週末的繁忙時段的行車量／容車量比率預計將達至約1.5。然而，在進行擬議工程計劃後，上述路段的行車量／容車量比率預計會下降至0.54。