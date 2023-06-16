房委會估算今年共2.41萬伙公屋可供編配　8500個屬新單位

公屋為本港珍貴資源。房屋委員會資助房屋小組委員會今日(16日)通過2023/24年度的公屋編配估算結果。房委會發言人表示，2023/24年度估算共有約2.41萬個單位，包括約8,500個新單位及約1.56萬個回收單位可供編配，當中有74.7%，即1.8萬個單位將編配予公屋申請者。而2022/23年度實際編配數字約為3.08萬個，多於原先估算11.9%，房委會解釋指，是由於疫情影響，令2021/22年度部分入伙及揀選公屋的程序延至2022/23年度才完成。

房委會發言人表示，「配額及計分制」下非長者一人申請者每年編配限額為擬編配予公屋申請者單位總數的10%，上限為2,200個；故在2023/24年度「配額及計分制」下申請者的編配配額為1,800個。

在2023/24年度內，供各類調遷用途的單位估算合共3,700個。當中有1,100個名額會用作處理「寬敞戶調遷」個案；並會預留約1,000個名額予「改善居住環境調遷計劃」；至於餘下的1,600個單位，房委會會靈活運用於其他調遷用途，包括「特別調遷」、「天倫樂調遷」、「長者寬敞戶全免租金調遷」和「利便管理調遷」等。另外，將會有900個單位預留予體恤安置類別，以及為「公務員公共房屋配額計劃」預留1,000個名額。