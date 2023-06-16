被控油麻地暴動今裁定罪名成立　5人須還押待6.29求情

2019年11月有示威者發起營救理工大學的行動，警方及後在油尖旺一帶拘捕多名人士。其中學民思潮前發言人黃子悅與另外14人事後被控暴動罪，黃與其中8人於3月初承認控罪，餘下6人則否認控罪受審。經過接近1個月的聆訊後，其中1名案發時16歲被告改為認罪，餘下5名不認罪被告則繼續審訊。區院暫委法官崔美霞今（16日）裁定5人均罪名成立，並押後至6月29日聽取辯方求情，5名被告均須還押。

否認控罪並於今午被裁定罪成的5名男被告分別是鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡及李子聰（案發時18至34歲）。他們被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。5人當中除李志聰外，均有自辯並解釋因不同原因在現場出現，只是無辜的途人。但法官經考慮下拒絕接納辯方說法，並指他們均穿上與示威者相符的衣物，部分人更有裝備，認為他們有參與暴動。眾被告當中，已婚的鍾曜禧自辯稱當日約了婚外情女友到油麻地的酒店住宿，但因交通受阻從的士落車後不久被捕。鍾亦傳召女友作供，但法官指該女友連對被告的家庭背景或有否孩子亦不清楚，質疑其女友身份且拒絕接納說法。

控方案情指當晚大量示威者在涉案地段參與暴動，並以雨傘、木板及鐵欄等物品築成陣地，並向執法人員投擲至少251枚汽油彈。至晚上約11時半，人員開始圍捕行動，人員及後在暴動現場附近分別拘捕5人，他們均穿上黑色衣物、部分人戴勞工手套及防毒面具。

案件編號：DCCC 736/2020