海關搗破速遞販毒案　拘4男檢600萬元貨

​香港海關於周三(14日)及昨日(15日)採取連串反毒品行動，在深圳灣口岸及本港不同地區先後破獲4宗販毒案，檢獲市值約600萬港元毒品，包括約10公斤懷疑氯胺酮(K仔)、約1公斤懷疑霹靂可卡因、小量懷疑可卡因和冰毒，以及一批懷疑製毒工具和毒品吸食工具。行動中共拘捕4名男子(23至31歲)。

在頭3宗案件中，關員周三在深圳灣口岸檢查3個從英國寄出、報稱載有枕頭的速遞郵包，發現內藏約9公斤懷疑氯胺酮。跟進調查後，關員昨日在旺角進行監控遞送行動，拘捕2名分別29和31歲涉案男子，並於附近2個住宅單位內再檢獲約800百克懷疑氯胺酮、約35克懷疑霹靂可卡因、約1克懷疑可卡因、約1克懷疑冰毒和一批懷疑毒品吸食工具。

第4宗的案件，關員昨晚在上水截查一名形迹可疑男子，在其手持的紙袋內檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，遂拘捕該名23歲男子。經調查後，關員於土瓜灣再拘捕1名25歲涉案男子，並在其背包和行李箱內檢獲約10克懷疑霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具。該4宗案件仍在調查中。