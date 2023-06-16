逾半受訪成年人未達世衞體能活動建議　多指懶惰無時間和疲倦

港人工作繁忙，缺乏運動或令身體機能下降。政府與香港中文大學體育運動科學系今日(16日)發表合作進行的「全港社區體質調查」，調查發現，有逾半受訪成年人未符合世衞的體能活動建議，即未能每周累積150分鐘或以上、中等或以上強度的體能活動，而大部分人均表示運動的主要障礙是缺乏時間和疲倦。中大體育運動科學系教授許世全表示，近年因應香港運動員在國際比賽上取得獎項，加上疫後復常，令運動風氣變好，有助提高市民的運動意識。

「全港社區體質調查」在2021年7月至2022年12月進行，分析8419個7至93歲市民的有效樣本。調查發現，有53.8%成年人並未符合世衞的體能活動建議，又以女性為多，有56.8%；男性則有49.3%。而在參與體能活動主要障礙方面，17至59歲的男性成年人中，有56.27%表示缺乏時間；以及有53.77%指感到疲倦。另有53.13%女性成年人指懶惰、缺乏時間和感到疲倦是參與體能活動主要障礙，分別有54.07%、53.13%及51.27%。而有39.68%由60至79歲的老年人則表示，天氣差是參與體能活動主要障礙。

許世全表示，近年社會的體育風氣較好，例如近年香港運動員在國際比賽上取得獎項，不同機構都宣傳運動的重要性。此外，調查時有不少市民表示，疫情對他們運動會有所影響，故近期復常後，市民也因此多了到戶外運動，令運動氣氛更好。