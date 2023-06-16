促最低工資掛勾客觀數據　自動調節水平　工會倡調升至55元

最低工資委員會正進行「優化最低工資檢討機制」第二階段的公眾諮詢，有工會的權益委員會今日(16日)舉行記者者，促請政府檢討最低工資底線，建議調升水平至時薪55港元，並儘快落實「一年一檢」，確保底層工人勞有所獲。

該工會今日發表有關生活工資的研究報告，綜合考慮贍養家人的基本生活需要及物價的變動等等指標，同時參考坊間有關生活工資的研究報告，估算生活工資水平應不低於55港元，好讓工人能足夠應付食物、房租、醫療、衣物等較有體面及尊嚴的生活，以及可有適度社交及應急儲備等。

主任丘燿誠指出，最低工資的主要目的是保障基層弱勢勞工可過上有尊嚴生活，但現時最低工資標準過低，回顧實施初期，28港元的最低工資水平足以惠及28萬名低薪工人，覆蓋全港6.4%的僱員，時至今日受惠人數只餘下5.8萬多人，覆蓋率只有約1.5%，可見明顯的下跌。

此外，工會建議調整機制應改為「一年一檢」，並掛勾「甲類消費物價指數」等客觀數據，自動調節水平，保證訂定的水平有根有據，確保基層來年的購買力不被削弱，確保最低工資水平緊貼市況，保障基層的生活所需。副主任林志挺補充，最低工資看似跑贏通脹，但在現行機制下，40港元水平要「捱到」2025年，在通脹持續升溫的情況下，相信屆時基層勞工的購買力早已被蠶食。