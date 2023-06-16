八旬翁院內染退伍軍人症 聯院12個水及環境樣本被揭帶菌

聯合醫院一名86歲男病人上月住院期間感染退伍軍人症，衞生署衞生防護中心今日(16日)表示，患者現時情況穩定，調查顯示個案屬院內感染。涉事醫院採集的樣本化驗顯示，其中11個水樣本及1個環境樣本均驗出上述病菌。

個案顯示，男病人上月16日至25日期間入住聯合醫院，翌日再入住該院，其呼吸道樣本驗出嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型，進一步基因序列型分析仍在進行中，而現階段調查顯示該個案屬院內感染個案。

防護中心上月31日聯同機電工程署，派員到院內採集樣本化驗，在17個水樣本中有11個驗出嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型，濃度為每毫升0.4至34個菌落，形成單位不等；另在4個環境樣本中，亦有1個同樣帶有相關病菌。

署方已聯同院方在病人曾入住的病房加強醫學監察，至今沒有發現新增個案。而聯合醫院已消毒有關供水系統，防護中心亦已向該院職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應飲用無菌或經煮沸的水、以其刷牙及漱口。