入境處反黑工行動拘15人　 包括3名印度及孟加拉籍假難民

香港入境處一連4日(12日至15日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同另一執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕15人，分別是11名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名逾期逗留人士。據了解，被捕者中，3人是印度及孟加拉籍的假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了29個目標地點，包括停車場、餐廳、零售店鋪及街市等，共拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中3人是持「行街紙」，據知，3人均是假難民身份，來自印度及孟加拉；於「冠軍行動」中，執法人員於東區、紅磡及九龍城區搜查了68個目標地點，包括按摩店、餐廳及零售店鋪，共拘捕2名懷疑非法勞工及及2名逾期逗留人士。其中1名女子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。於「風沙行動」中，執法人員於上水單車匯合中心附近拘捕1名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客，該批懷疑用作水貨用途的貨物為日用品及電子產品。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；根據法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被罰款10萬港元及監禁10年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬港元和監禁10年。