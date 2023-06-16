西貢老漢獨野炊　嗌攞豉油被友拒　一怒成煲倒落海

團體活動雖然各司其職，但最重要仍是齊心合力，尤其露營時互相幫助最緊要。不過，今日(16日)網上卻流傳一段影片，可見西貢南風灣灣仔南營地一名上身赤裸的雄禿老漢正手執湯殼，站於一煲料理面前野炊，向坐帳篷下的數人吩咐代為取豉油後不果，一怒之下抬起整煲湯料倒落海，實行一拍兩散，至於事發時間則未可知。對於該「廚師」懲罰Free Rider(自由騎士，意指不勞而獲的人)的做法，眾網民一致讚賞「態度正確」、「好治愈」。

從影片所見，在場5名赤裸上身的大漢坐在帳篷底下等食，旁白一名男聲直言「唏，一個(二個)坐喺度呀」，鏡頭其後轉向一旁正在煮食的老漢，該男子向等食大漢們吩咐一句「喂，攞啲豉油過嚟呀」，豈料竟得到回應「自己搞掂啦，唉」。

該「廚師」頓時怒火中燒，將煙放在口中並爆粗，再掉走面前的鐵煲蓋，並抬起整煲料理走向海邊，期間錄片者及等食大漢們同樣一邊爆粗，一邊出言相勸「嘩，X你老味，發爛渣」、「留返過嚟食呀」，可惜該煲湯料已去如黃鶴入大海。

該影片更配有字幕寫到「應對Free Rider的正確態度」，不少網民留言稱讚「態度正確，反正都係，咪大家都唔好食」、「好治愈」，但亦有人懷疑該批人士是為博取曝光，而效法時下流行的拍攝手法錄製影片。