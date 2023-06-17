耀安邨貴婦狗困私家車近4小時　消防破窗解救　列虐畜跟進

今日(17日)凌晨零時許有市民報案，指在馬鞍山耀安邨耀安停車場3樓一輛私家車內，有一隻啡色貴婦狗疑被人獨留車內，其時牠躺臥在前座乘客位上，看似沒精打彩，擔心牠有意外。

消防及愛護動物協會人員接報到場，消防員用斧頭擊破司機位車窗，並攀身入車廂內，將貴婦狗抱入懷中帶離險境。其時獲救貴婦狗隨即打起精神，眼仔睩睩，由愛協人員作初步檢查後，將牠放入寵物箱帶走善後。執法人員根據資料往車主登記於附近的地址拍門，但無人應門，並致電車主電話，惟無法接通。人員經初步調查後，把案件列「殘酷對待動物」跟進。

據了解，獲救貴婦狗屬雄性，約2至3歲並植有晶片，估計被困近4小時，被發現時缺水缺糧。涉事私家車的行車證顯示本月10日到期，而已續期的有效行車證則放於車頭附近位置。消息指，該車約於昨晚9時許泊入上址停車場，惟司機無將車泊入時租車位，並霸佔其中一個月租車位；及至晚上10時許，該名月租車位車主返回，發現其車位遭霸佔，同時目睹該私家車內留有一隻狗，隨即告知車場職員，職員鎖車及代為報警；而車主亦張貼字條，以示其車位遭人霸佔。