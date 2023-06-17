文憑試下月放榜　東華學院指定學士課程收1.7萬份申請

香港中學文憑試將於下月放榜，應屆考生正籌謀升學出路。東華學院表示，截至今年5月31日，該學院經大學聯招辦法收到約17,000份「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)學位課程的申請，數量與去年相若。

該學院的SSSDP輔助醫療課程中，「護理學(榮譽)健康科學學士」課程的報讀人數最多，收到接近6,000份申請，約14人競爭一個學額，與去年相若。其餘輔助醫療課程，「放射治療學(榮譽)理學士」學額競爭最為激烈，約有116人競爭一個學額，其次是「物理治療學(榮譽)理學士」及「醫療化驗科學(榮譽)理學士」，平均60及53人競爭一個學額。另外，該學院「應用老年學(榮譽)理學士課程」亦收到近1,000份申請，較去年增加約36%。

該學院將於下學年繼續推行「關愛育成在社區計劃」，學生只要成功入讀10個指定課程，毋需自行申請或再經遴選，便可獲取30,000港元至60,000港元不等的獎學金。該10個課程涵蓋醫療資訊及服務管理、生物醫學、法證生物醫學、應用老年學、應用心理學、社商企業持續發展及幼兒教育等多個範疇。部分課程扣除免入息審查資助計劃或SSSDP資助後，首年學費全免。在正常修業期內，若學生於每學年末的累積平均積點達3或以上，可按年續領學院提供的獎學金，免費完成4年課程。