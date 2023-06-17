引外勞保航空中心地位　林世雄：需與外地機場競爭

政府公布「行業輸入勞工計劃」，批准建造業及運輸業輸入最多兩萬名外勞，建造業佔1.2萬人，餘下8,000個名額則盡歸運輸業。航空業人手配額上限為6,300人，計劃會涵蓋10個機場前線工種，包括地勤人員、機坪服務員、機艙服務員、倉務處理員等；公共小巴、客車司機則共有1,700個配額上限。

運輸及物流局局長林世雄今早在電台節目表示，航空業人手較疫情前少3成，加上本地招聘不足，即使有1萬個職位空缺，但只有2,000人應徵。惟香港機場需要與外地機場競爭，否則飛機可以選擇不來港。若要維持香港國際航空中心優勢，以及令明年客運量恢復疫情前水平，有必要輸入勞工。他重申為保障本地工人，已為每名聘請的勞工提供400港元的交通津貼。

至於小巴及旅遊巴司機方面，林世雄解釋現時不少本地小巴司機年紀偏大，若不再處理，將可能出現脫班或無法開新線等問題，影響小巴服務。當局亦有意入行的司機提供資助，細節仍有待敲定，有結果會公布。外地輸入司機只可駕駛指定路綫，並要在本港路面實習10至12小時，即使考取本地牌照後，仍要參加16小時職前訓練及熟悉路面情況，以保障行車安全，強調是有整個配套。