精神健康風險惹關注　學者冀社會塑造安心求助環境

最近有受精神健康困擾的人士傷害其他人，奪去她們寶貴的生命，在社會上帶來很大的回響。香港大學臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱今早(17日)在電台節目表示，社會上面對精神健康困擾的年輕人為數不少，但由於種種原因，大部分人都並未得到應有的幫助。報告中亦提及，「家庭關係和生活空間」、「憂慮程度」、「生活方式」和「面對壓力的反應」均影響精神健康。他希望，社會能塑造一個讓不幸患病的人能安心求助的環境，讓他們得以與人溝通，從而更快地得到適切的協助。

他指出，不能與家人分享日常大小事情，是導致精神健康出現問題的其中一個風險因數。他認為，父母對子女的關心毋庸置疑，不過他們與你一樣，都需要尋找新的溝通途徑，家人一起發揮創意努力，方可以打破固有缺乏溝通的情況。他又指，本港地少人多，建議可探索鄰近社區的場所及設施，例如是公園、郊外環境或圖書館等，會否有一些安全、安靜，而又令市民感到心情暢快的地點；而且擁有的正面獨處時間亦非常重要。

他又希望，市民可減少憂慮，開放自己，接觸不同的事物，以不同的角度理解事物，都對精神健康非常重要；而且睡眠不足對市民的精神健康也有很大的負面影響。使用手機方面，陳提到，過分使用手機與精神健康狀態不佳有關係，所以在使用手機時，須訂立清晰的目標，避免被動在網上流連；如果感到疲累，或需要調整心情時，可以試試停止上網，與朋友聊天或接觸大自然或更容易令心情舒暢。

近年全球的新冠病毒、地緣政治、氣候變化及經濟困境等的因數都廣泛地對造成不同程度的打擊。不同的人回應這些壓力有不同的方法。調查觀察的其中一個現象是重複思考。他認為，本來重複地思考有助於我們找尋事情的解決方法，但面對着難以透過個人力量改變的環境狀況時，重複思考便會容易陷入「死胡同」，不但無助解決問題，亦容易對精神健康有著不良的影響。故需要有抽離的能力，不受困於重複思考。