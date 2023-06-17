電騙黨25男女落網　涉20案件款額1300萬元

油尖區執法部門於本年首季接獲詐騙案有643宗，佔同季度其他案件的49%，較去年首季度475宗上升35.4%，當中不少由黑社會操控。鑑於近日詐騙案有顯著上升趨勢，執法人員配合粵港澳三地聯合展開「雷霆2023」行動，以打擊有組纖犯罪活動、黑社會及其收入來源。

人員於本周一(12日)起一連5日展開代號「世爵」的反詐騙行動，針對多種行騙手法，包網上購物、求職騙案、電話騙案及投資騙案等，成功偵破20宗案件，拘捕23名本地人及2名持香港身份證的非華裔人士，包括20男5女，年齡介乎19至59歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「以欺騙手段逃避法律責任」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）等罪名，他們分別報稱客戶服務員、廚師、侍應及無業，行動中檢獲大批手提電話、銀行卡、銀行文件及被捕人犯案時所穿衣物。

案件涉款1300萬港元，損失最大一宗的金額為550萬港元，是一宗電話騙案，對方訛稱可提供低息貸款服務，要求受害人提交保證金，受害人甚至要去其他地方借錢以還錢，並將現金及保證金交予騙徒，但其實並無低息借貸，因而損失金錢。另外，人員於5月中旬接獲5名年齡由75至90歲的電話騙案受害人報案，騙徒訛稱是親戚或兒子聲稱被捕或急需現金，並要求受害人在住所附近將現金交予1男1女。案件中受害人合共損失金額為688,000港元，其中最大一宗損失268,000港元。執法人員經調查及情報搜集後，鎖定兩名收款的騙徒，在上月29日及本月15日，分別在屯門及何文田拘捕姓湯(21歲)本地男子及姓陳（22歲）女子，他們分別報稱無業及舞蹈員。

被捕人士中，23歲被捕本地男子現正被扣留調查，其餘24名被捕人已獲准保釋候查，須分別於七月中及下旬向執法部門報到。