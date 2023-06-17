涉圍理大時油麻地暴動　18男女罪成押7.15求情及判刑

2019年11月中，有人針對警方包圍理工大學而發起「圍魏救趙」行動，示威者嘗試反包圍警方，演變成暴力衝擊。警方其後拘捕共213人。其中19人涉嫌在油麻地彌敦道一帶參與暴動，1人早前認罪，其餘18人否認控罪，今日（17日）在區域法院裁定18人暴動罪成，其中1名男亦被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成。法官將案押後至7月15日，屆時會聽取辯方求情及判刑，期間所有被告須還押。

案中19名被告依次為勞俊軒（27歲）、呂鋒（20歲）、吳進欣（23歲）、倪倬傑（25歲）、蕭竣旻（20歲）、蕭子慧（23歲）、蕭穎鈊（22歲）、黃靖斐（19歲）、黃紫情（26歲）、鄭文豪（19歲）、張振鴻（31歲）、張婉兒（19歲）、趙泳姿（19歲）、鍾凱文（19歲）、古倩誼（21歲）、黃沅詩（18歲）、林堅信（21歲）、李浚維（18歲）及何羚甄（17歲）。他們同被控於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。當中鄭文豪開審前已認罪，正還押候判。張振鴻另涉管有1枝汽油、3塊布及4個打火機，被控管有物品意圖摧毀財產罪。

案件編號：DCCC 443,576,656/2021