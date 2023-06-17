公僕人手荒下逾千人報名　入境處招聘體驗日反應熱烈　下周加場

本港各大紀律部隊近日群起「搶人才」。入境事務處宣布「入境事務主任」現已接受報名，將於本月28日截止。入境事務學院今日(17日)舉辦招聘體驗日。院長康凱表示，體驗日反應熱烈，逾1,000人報名參加，最後安排逾500人到場參加體驗日；並計劃再於下周六(24日)加開體驗日，有興趣人士可於今日下午3時報名，名額先到先得。康又指，目前本年度目標招聘340人，當中包括80位主任及260位助理，亦會響應公務員事務局放寬投考公務員要求，歡迎明年或2025年畢業的大學生投考。

體驗日於屯門入境事務學院舉辦，由於人數眾多，故分為上、下午兩場讓有意投考人士參加。參加者可在現場參觀訓練設施，親嘗體能測試；現場亦有不少入境處人員分享投考攻略，並設模擬小組討論及即場演講等。不少參加者對體能測試十分感興趣，趁機跑跑跳跳測試極限，為投考作充足準備；又有參加者對戰術訓練場地感興趣，紛紛拿起盾牌試練，了解入境處職員在羈留中心的工作。

康凱指，入境處十分着重每個申請者的質素，近期亦已加大力度做招聘宣傳，於各大專院校，甚至到內地院校舉辦招聘講座，相信今次舉辦招聘體驗日亦有助令有意投考人士親身體驗投考招聘工作。至於放寬投考限制方面，康指只是會在投考學生畢業時預留空缺，又認為此安排「對學生係好好嘅考驗，學生可趁機磨練自己」，有助訓練學生分配管理時間、平衡投考入境處和學業。他又指較多考生會擔心在體能測試「卡關」，呼籲考生要好好做準備，有時間可在運動場做練習，投考前也要留意時事，不應「臨急抱佛腳」。

入境事務主任陳曉希亦在場分享投考經驗，她表示自2019年大學畢業後，加入入境處至今已有4年，原先就讀心理學系，故一直希望從事對人的工作，又笑指入境事務主任工作多元化，多變的工作可令她接觸不同人擴闊視野，十分具挑戰性。由申請後到投考前，她亦有做足準備，包括了解體能測試的標準，又會定期到入境處網頁留意部門最新資訊及基本知識，並訓練自己即時演講，建議有志之士需留意如何控制時間。