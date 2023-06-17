體能姿勢不準確獲指正　參加者指體驗日對投考入境處幫助大

入境事務處招聘80名「入境事務主任」，本月28日截止報名。為讓市民深入了解入境處的工作，入境事務學院今日(17日)舉辦招聘體驗日。有剛畢業的參加者希望投考主任一職，對成功投考充滿信心，體能測試大多都能完成，認為體驗日對日後投考幫助極大；有參加者則笑言雖本身沒有運動習慣，對體能測試較沒信心，但坦言若不成功將再次投考，希望投考至成功為止。

22歲剛畢業的鄒先生希望投考主任一職，稱自小已對入境處服務感興趣，而在疫情期間入境處會協助市民由外國撤離回港，認為可服務香港市民，工作十分有意義。他又稱體驗日對投考幫助大，可參觀宿舍樣貌，亦可嘗試體能測試，在跳遠項目亦成功跳到不錯成績，而個別項目或因姿勢不夠準確，在場職員可即時協助指正，有助投考時做得更好。

原小姐今年28歲，2018年畢業後從事地產業至今，她稱希望可跳出舒適圈，加上朋友經驗分享，故決定投考入境處主任一職。她又稱體驗日有助她了解入境處的工作多元化，又有不少外出出勤的機會，雖然體能測驗對她極大挑戰，因「自己本身都係完全唔做運動既人」，但仍會迎難而上，即便投考人數眾多，但會以平常心面對，若不成功也會再努力投考第二次。