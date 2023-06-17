85%受訪港人出現疲憊失眠等過勞症狀　議員促立法規管過勞死

近月有船長懷疑因連續工作超過20天而不幸身亡，事件引起社會廣泛關注。為探討港人的過勞程度，以及對香港就「過勞死」的立法意向，有工會今日(17日)公布一項調查結果，發現超過80%受訪者出現過勞症狀，包括感到疲憊、失眠、情緒低落等；此外，更有高達90%受訪者表示同意政府應盡快立法規管「過勞死」，以保障工人權益。

根據勞工處資料統計顯示，2015至2020年受訪者工作期間非因意外死亡數字，即猝死或涉過勞死的個案，每年約120至140宗。以2017年為例，疑似猝死的個案中，男性有121宗，女性有16宗。工會透過線上線下形式，合共收到了748份18歲以上的全職及兼職受訪者有效問卷。行業則遍及旅遊酒店業、餐飲業、零售批發業等。

調查發現，65%受訪者表示每周下班後，仍需要回覆上司短訊或處理工作，甚或在加班工作後，有逾10%人表示每周需花費額外兩小時以上處理工作。此外，有85%人已出現過勞症狀，當中逾20%人更出現5項症狀以上，包括長時間感覺疲憊、記憶、專注力下降，以及因工作壓力過大，導致失眠，情緒低落等。調查又發現，超過90%人認為政府應就工作期間猝死的個案進行調查，包括追查過往的工作史及原因等，以及94%人認為政府應參考日本等地區，立法規管「過勞死」，以納入保障範圍。

立法會議員郭偉强強調，即使死亡成因眾多，但不一定與工作過勞完全沒有關係，過勞導致在職猝死乃長年累月積勞成疾所致，惟現行法律沒有為「工作期間非因意外死亡」立法規管及保障。他促請政府盡快就「過勞」進行研究及定義，並參考日本等地區就「過勞死」立法納入保障範圍。