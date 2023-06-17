鰂魚涌休憩空間「舍區」落成　設劇場及工房　7月起逐步開放

全新鰂魚涌海濱社區休憩空間「舍區」正式落成。「舍區」位於鰂魚涌海善里，面積逾3,700平方米，將於7月開始試運並逐步開放予公眾使用，設有多元化設施，例如24小時開放的半露天展演空間「船塢劇場」，當中的階梯式劇場設計讓公眾可以坐在台階欣賞不同類型的表演，閒時亦可駐足歇息；「社區工房」為展覽和工作坊等藝文活動提供場地；「社區廚房」會舉辦烹飪班和特色小食工作坊等；戶外開放式草坪及寵物友善設施，則為動物愛好者和「毛孩」在鬧市提供綠色活動休憩空間。

為連結當區歷史和文化，「舍區」的主建築和開放空間設計，均以鰂魚涌的工業歷史──煉糖廠和船塢為設計靈感：建築尖頂設計的活動室與昔日煉糖廠的三角形屋頂相呼應、昔日煉糖廠碼頭部分與「舍區」空間重疊、階梯式劇場的下沉空間靈感亦來自昔日的船塢特色。「舍區」亦會定期舉辦與鰂魚涌及東區歷史文化相關的活動，藉此加深公眾對當區特色的認知和連繫。

發展局局長甯漢豪表示，政府近年積極推動海濱空間發展，「舍區」開幕正好展示政府、社福機構和私人企業三方攜手協作的成果，希望能夠善用和美化更多海濱空間供市民享用。聖雅各福群會執行委員會副主席李民斌表示，希望新空間能夠成為凝聚各位街坊的一個休閒聚腳點，促成更多協作，貢獻社區。

「舍區」是位於鰂魚涌海善里海濱公共空間項目，在發展局「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃下，集合政府、非政府組織和商界支持，將一幅面積為3,740平方米的空置用地，改造成以社區為本的公共空間。聖雅各福群會獲太古基金資助港幣1,500萬作為營運經費，策劃一連串以創意健康、社區營造、及永續生活的公眾活動，藉此凝聚社區。