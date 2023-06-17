上水圖書館爆混戰　兩漢圍毆黑衣人　保安無力制止：唔好打交

有網民於社交群組「八盡天下事」發布貼文，指上水公共圖書館有3名男子大打出手。據現場人士指，有人疑因爭「電腦用」起拗撬，初則口角，繼而動武。影片中可見，1名黑衣人與1名身穿橙紅色螢光衣的男子作爭持狀。黑衣男子一言不合，首先出手打向橙衣男子，並問候對方娘親。橙衣男子不忿被打隨即還手，所謂「一寸長，一寸強」，橙衣男子身高盡佔優勢，一出手即重擊黑衣男的頭部。由於黑衣人需跳起還擊，疑下盤因此不穩，失平衡倒地。佔盡上風的橙衣男本高舉砂煲咁大的拳頭，本可乘勝追擊，惟見對手臥地而罷手。原以為勝負已分。

豈料，黑衣人雖一時失利，隨即翻身躍起還擊，展開下一回合的混戰。一名身穿墨綠色T恤的男子從旁躍出，與橙衣男合力夾攻黑衣人。綠衣漢以手箝制黑衣人，使其動彈不得，亦無法防守要害。橙衣男會意下再對黑衣人頭部要害施以重拳。黑衣人即使單打獨鬥亦非橙衣男對方，如今遭兩名大漢夾擊，更是只有招架之功無還手之力。橙綠兩漢乘機對黑衣人連施重鎚，頗為勝之不武。

正當3人僵持不下之際，一名身穿白色制服、疑似保安的女子方施施然行出，着3人「唔好再打」、「報咗警喇」，頗有「先生唔好打交」的味道。黑衣人屢敗屢戰，乘橙綠兩人分神之際，施展「神龍擺尾」混合「沾衣十八跌」的招式，借力將綠衣漢摔倒在地。惟黑衣男出招後「舊力已盡，新力未生」，遭橙衣男連番老拳重擊頭部，無奈下只能且戰且退，以圖書館櫃枱為依靠，以免腹背受敵。不過，黑衣人終究雙拳難敵四手，橙綠兩男對其合圍下，只可手口兼用，一邊以「你老母」還口，一邊出拳反擊對方頭部，但已是敗象紛呈，叫人不勝唏噓。影片自此作結，未知後事如何，且看下回分解。