城規會通過地積比轉移機制　油旺先試行　2025年再檢討

為鼓勵私人市場參與油麻地及旺角重建，規劃署向城市規劃委員會提交文件，計劃推行地積比轉移先導計劃。城規會開會討論，最終經修訂後通過有關的規劃指引草擬本，並於油旺重建計劃試行。政府表示因應市區重建局正於深水埗及荃灣規劃做研究，預計於2025年完成，計劃於同年檢討地積比轉移機制。不過，有委員於會上質疑機制對市建局及大型發展商較有利，又擔心油旺地區業權分散，實際操作難以理解；而發展局則認為可推出計劃作嘗試，不排除日後再調節。

市建局早於2021年已向立法會提交油旺重建方案，並擬推出地積比轉移機制。當時市建局表示，此新規劃工具可將受規劃限制或重建潛力有限的「送出地盤」樓面面積，轉移到策略性位置的大型重建「接收地盤」。而規劃署近日提交的文件則稱，「接收地盤」最多可較原來地積比增加3成，藉此可提升重建規模及加大發展潛力。

雖然城規會最後通過有關的規劃指引草擬本，但委員黃幸怡質疑，機制只有大型地產商有興趣，對大地產商較有利；而且油旺地區業權分散，不理解實際操作會如何處理整合業權的問題。另有委員擔心，新機制下或會加劇插針式發展，失去城市的質量及宏觀的城市設計。

城規會主席、發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲說，市建局非市場重建項目主力，反觀發展商收購舊樓有困難，希望藉此給予發展商誘因展開重建，故在新機制下不排除市建局有得着，但設計會以私人重建項目為先。她又稱，願意推出計劃作嘗試，承諾兩年後檢視，不排除有空間調節計劃。