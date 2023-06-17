粉嶺白衣賊登門奪款　婆婆頓失老伴治喪費　親友冀歹徒繩之以法

粉嶺昨日(16日)發生一宗騙徒入屋搶錢案，一名年長女事主被奪去大筆現金，據悉款項約達15萬港元。其親友今日(17日)再於社交平台Facebook發文，表示收到部分長者回應指有類似情況，甚至有人認出涉事騙徒疑為身邊朋友。該親友在文中亦分享婆婆受騙經過及當時的閉路電視(CCTV)片段，又透露被搶的款項，原用以處理婆婆剛離世老伴的身後事，現時喪禮被迫延遲舉行，遂呼籲大眾提高警覺，並希望騙徒盡快繩之以法。

該名親友在貼文分享事主被騙過程，指騙徒登門時，婆婆曾好心地取出一支可樂招待對方，豈料在騙徒數錢期間，婆婆發現受騙希望取回款項，惟被對方強行推開帶同該筆現金逃去，並指出涉事騙徒身高約1.65米，頭頂染有金髮。事後，受害婆婆已相當自責，更處於非常驚恐的狀態，現時徹夜難眠並坐在家門前，深怕再有賊人登門。

文中亦指出，騙徒會先致電自稱為詐騙目標的兒子或親戚，更可能從屋苑信箱尋找信件，從而得知住戶及親友資料，加上老人家聽力或有不佳，故難以分辨真偽；騙徒其後繼續扮演事主親人的角色，聲稱被拘捕而需要保釋金，並表明會派朋友代為取款，騙徒之後便以親人朋友的角色上門收錢。發文親友希望藉此警醒大眾，應提醒身邊長者切勿受騙。