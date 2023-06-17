元朗食肆醉漢鬧事　三男指罵兩出手　戶外混戰至店內

元朗金輝徑一食肆發生醉酒鬧事，再演變為二打一圍毆。網上昨日(16日)流傳一段閉路電視(CCTV)及街坊拍得的片段，顯示本周日(11日)晚上10時許，一名白衣男客懷疑借醉喝罵一對婦孺，且情緒及聲浪愈加高漲，三名男子隨即挺身而出與之對罵，甚至其中兩人與醉漢大打出手，期間拳飛腳踢，戰鬥更由店外打到店內仍未分出勝負。

從CCTV片段顯示，醉漢初時以正常音量指罵一對母子，其後疑在酒精影響下情緒不穩，喝罵聲愈發響亮「妳話冇嘢，冇嘢，冇嘢，我話有嘢啊，X妳老母」，該對母子則閉口捱鬧，另有數名男女從旁規勸醉漢，惟仍難阻該男子發酒癲，數人更不斷拉扯，該醉漢更反問勸交男「你係咪人哋奸夫呀？」疑似與該對母子發生感情問題。

未幾，三名青年突然衝入畫面，只觀三人兩白一黃衣，領頭長褲白T男作狀聽那醉漢連「做咩呀」挑釁，隨即便是一句「你做咩呀，X你老母」並與醉漢互相指罵問候對方家母，其餘一白一黃青年則立於兩則造勢，其後更加入罵戰，並旋即演變成拳腳搏擊。

只見醉漢一記正蹬腿踢出，白衣短褲青年亦回擊還以顏色，眼見同伴被拉入戰局，領頭白衣亦加入對戰，形成二對一不平等決鬥，期間醉漢一拳換雙腿，不斷中招下仍負隅頑抗，兩子亦不打算留手，至於黃衣少年則疑仍未出師，故嘗試勸停交戰，期間戰場更從室外移至店內，惟片段至此已告終結，勝負誰屬則未可知。