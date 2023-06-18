成年始確診自閉症　父親耐心鼓勵親自陪跑　女兒終成功挑戰馬拉松

為人父親最大冀望子女健康平安長大，即使小朋友天生有缺陷，亦會盡力陪伴在身旁，護他一生。珈汶自小反應較人緩慢，性情孤僻固執，奈何求醫多年未能找出病因，直至成年才被診斷患有「自閉症」，錯失黃金訓練期。即使起步落後多年，惟其父未有輕易放棄，多年來愛護有加，並百般耐心鼓勵，珈汶的信心及動力終有所改善，不單家庭關係終於破冰，更兩度成功挑戰十公里馬拉松賽事。轉眼踏入第29年父親節，珈汶父親只寄望女兒能夠成為善良有貢獻的人。

珈汶自小體能弱，幼稚園時反應比人慢，常常自己一個，不懂跟他人交流，中學更有一次可能因為沒有同伴，在學校忽然大哭很久。中學畢業後升讀高級文憑，大專課程的學習模式講求靈活、自主，令她更大壓力，變得更孤僻及失去動力，後來經轉介至精神科求診，終發現確診自閉症。珈汶的自閉症特性有時也讓爸爸大感「頭痛」，譬如曾試過八號風球下堅持參加童軍活動，甚或在同一天內出街十多次，每次僅十多分鐘便回家等。他深知女兒的先天不足，故從小已跟她說道理，幸好珈汶都銘記於心。父親另外亦會以百般耐性鼓勵珈汶，包括親自陪女兒跑步，令其體能大有改善，「由最初跑十分鐘已經無力，後嚟可以跑半個鐘，最後更成功挑戰兩次馬拉松十公里」。

除珈汶外，父母另育有一子。父親憶述有段時間珈汶與母親關係非常差，「因為覺得媽媽偏愛細佬」，直至後來媽媽大病，再次勸解，用了近3年時間，兩母女關係終於破冰。今日是父親節，最大心願是希望一家人平安，珈汶可以做個善良的人；他樂觀地說不太擔心女兒日後生活，深信其善良性格，任何地方都是她發揮的地方。珈汶在機緣下於5年前參加協康會青年服務，成功裝備自己，令社交溝通能力變好，不再像以前一般害羞，同時既學會理財儲蓄，又懂獨立生活，不但會給父母家用，更出錢請家人去旅行。她目前於會內特殊幼兒中心工作，自此立志服務有特殊教育需要(SEN)兒童。

星悅中心經理譚子康表示，自閉症可在孩子2至3歲時已出現病徵，越早發現越早進行訓練，效果將會更相得益彰，以珈汶個案為例，中心會為個案作獨立評估，並設定相應培訓目標。他留意到近年自閉症患者的就業情況有所改善，相信與大眾認識加深有關，但離社會共融仍存在一大距離，故呼籲社會不要對自閉症患者標籤化。